फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Nitin Nabin Chairs First Meeting of Newly Appointed General Secretaries, Assembly Poll Strategy Discussed

भाजपा मुख्यालय में महामंत्रियों की पहली बैठक: नई टीम, नई रणनीति और सामने विधानसभा चुनाव, किन मुद्दों पर की चर्

Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
सार

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिवों की पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी और पार्टी की भावी कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा पर भी बात हुई। नई टीम के साथ भाजपा चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को कितना मजबूत कर पाएगी?

विज्ञापन
Nitin Nabin Chairs First Meeting of Newly Appointed General Secretaries, Assembly Poll Strategy Discussed
भाजपा मुख्यालय नवीन टीम का चुनावी मंथन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिवों की पहली संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। इसमें संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई जिम्मेदारियों के साथ जुटी पार्टी की राष्ट्रीय टीम के लिए यह बैठक आने वाले समय की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है।

विज्ञापन

बैठक में किन मुद्दों पर हुआ मंथन?

बैठक में विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियों और रणनीतिक रूपरेखा पर चर्चा हुई। पार्टी की भावी कार्ययोजना, आगामी कार्यक्रमों और संगठन को अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। बैठक में इस बात पर जोर रहा कि संगठन को सक्रिय और जनसेवा के लिए तैयार रखा जाए। साथ ही आने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं तय करने पर भी चर्चा हुई।

विज्ञापन

नितिन नवीन के नेतृत्व में पहली बड़ी बैठक क्यों अहम रही?

नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिवों के साथ उनकी पहली संगठनात्मक बैठक थी। वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने बताया कि बैठक में पार्टी और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों के साथ सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। इससे पार्टी के अगले कार्यक्रमों की तस्वीर सामने आती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में कौन-कौन से प्रमुख नेता मौजूद रहे?

राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी के अनुसार बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सौदान सिंह सहित सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। उनके मुताबिक आगे के काम की दिशा और प्राथमिकताएं तय की गईं। नए नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और सक्रिय बनाने का संकल्प भी लिया गया।

विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की क्या तैयारी है?

बैठक का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी पर केंद्रित रहा। पार्टी की ओर से राज्यों के लिए संगठनात्मक रूपरेखा और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आने वाले महीनों में पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। सेवा संकल्प अभियान भी इसी कार्ययोजना का हिस्सा है।

सेवा संकल्प अभियान पर भी क्यों हुई चर्चा?

वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने बैठक के बाद सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा पर चर्चा होने की जानकारी दी। स्मृति ईरानी ने भी बैठक की तस्वीर साझा करते हुए बताया कि आगे की कार्ययोजनाओं और विभिन्न प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी चुनावी तैयारियों के साथ संगठनात्मक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

नई राष्ट्रीय टीम के साथ भाजपा ने संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बैठक में संगठन को मजबूत, सक्रिय और जनसेवा के लिए समर्पित बनाने पर जोर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होंगे। ऐसे में नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासचिवों की नई टीम इन तैयारियों को जमीन तक कितनी मजबूती से पहुंचाती है, इस पर नजर रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed