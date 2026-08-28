Kangra News: बनखंडी-हरिपुर वाया महेवा सड़क का निर्माण शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 03:28 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 03:28 AM IST
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गुलेर (कांगड़ा)। बनखंडी-हरिपुर वाया महेवा सड़क का निर्माण आखिरकार एफडीआर तकनीक से शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और वाहन चालकों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से खस्ताहाल सड़क के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देहरा विजय कुमार, समाजसेवी संजीव गुलेरिया, राकेश रत्न, प्रांजल, अमनदीप, राज कुमार, हरदीप सिंह, अजय कुमार और विनय सोनी सहित अन्य ग्रामीणों ने विधायक कमलेश ठाकुर का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संवाद
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पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देहरा विजय कुमार, समाजसेवी संजीव गुलेरिया, राकेश रत्न, प्रांजल, अमनदीप, राज कुमार, हरदीप सिंह, अजय कुमार और विनय सोनी सहित अन्य ग्रामीणों ने विधायक कमलेश ठाकुर का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संवाद
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