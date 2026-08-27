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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 27 August 2026

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पढ़ें 27 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 27 August 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 27-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: कजरी की मधुर धुनों से सजी शाम, लोक संस्कृति का दिखा रंग

An evening graced by the melodious tunes of Kajri; the vibrant hues of folk culture on display. और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Unnao News: सफेद पाउडर से बना पनीर कराया नष्ट, कारखाना बंद

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सफेद पाउडर से बना पनीर कराया नष्ट, कारखाना बंद और पढ़ें
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01:29 AM, 27-Aug-2026

Mathura News: प्लॉट दिलाने के नाम पर 59.47 लाख रुपये की ठगी

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Unnao News: एक्सप्रेसवे पर बारिश का कहर, मिट्टी बहने से 10 मीटर सड़क खोखली

एक्सप्रेसवे पर बारिश का कहर, मिट्टी बहने से 10 मीटर सड़क खोखली और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: परिषदीय विद्यालयों में अब हर तीन महीने में होगी पीटीएम बैठक

PTM meetings will now be held every three months in council schools. और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Basti News: सोलर पैनल से तार चुराने का आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested for stealing wires from solar panels. और पढ़ें
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01:29 AM, 27-Aug-2026

Agra News: जमीन पर कब्जे का आरोप, भाकियू ने सौंपा ज्ञापन

जमीन पर कब्जे का आरोप, भाकियू ने सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Deoria News: सात घंटे गुल रही पईलहां के 200 घरों की बिजली

Power supply to 200 houses in Pailhan was out for seven hours. और पढ़ें
01:28 AM, 27-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का हुआ शुभारंभ

Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yatra Scheme launched और पढ़ें
01:28 AM, 27-Aug-2026

Basti News: युवती को ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Accusation of abducting a young woman; FIR registered. और पढ़ें
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