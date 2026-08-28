Kangra News: अरिषेक बने पटवार एवं कानूनगो महासंघ कांगड़ा की तहसील इकाई के अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 28 Aug 2026 03:30 AM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा-पटवार एवं कानूनगो महासंघ के कांगड़ा तहसील इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान अरिषेक चौधरी को सर्वसम्मति से महासंघ का अध्यक्ष चुना गया।
आरती ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त मनोज कुमार को महासचिव, नमता जम्वाल को तहसील प्रतिनिधि और विकास कोटी को कोषाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया।
प्रेस सचिव के रूप में नरेश सोनी, संगठन सचिव मुकेश कुमार, सहसचिव रंजय कुमार और अक्षय कुमार कौंडल चुने गए। साथ ही मुख्य सलाहकार गोपाल राही और वरिष्ठ सलाहकार मनोज पठानिया को बनाया गया।
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बैठक के दौरान वीरेंद्र कुमार, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, अलका चौधरी, मनीषा देवी, प्रवीण कुमार और अमनदीप उपस्थित रहे। नवगठित कार्यकारिणी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नवीन रणौत ने शुभकामनाएं दी हैं।
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आरती ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त मनोज कुमार को महासचिव, नमता जम्वाल को तहसील प्रतिनिधि और विकास कोटी को कोषाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया।
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प्रेस सचिव के रूप में नरेश सोनी, संगठन सचिव मुकेश कुमार, सहसचिव रंजय कुमार और अक्षय कुमार कौंडल चुने गए। साथ ही मुख्य सलाहकार गोपाल राही और वरिष्ठ सलाहकार मनोज पठानिया को बनाया गया।
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बैठक के दौरान वीरेंद्र कुमार, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, अलका चौधरी, मनीषा देवी, प्रवीण कुमार और अमनदीप उपस्थित रहे। नवगठित कार्यकारिणी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नवीन रणौत ने शुभकामनाएं दी हैं।