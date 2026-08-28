Kangra News: भू-नक्शा 5.0 के प्रशिक्षण पर पटवारियों ने उठाए सवाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संघ की तहसील इकाई कांगड़ा ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इन कार्यों के लिए उचित तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की है।संघ के अनुसार 24 अगस्त को तहसील कांगड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में भू-नक्शा 5.0 की ट्रेनिंग के लिए पैन इंडिया कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षक पहुंचे थे। करीब तीन घंटे चली ट्रेनिंग में ऑनलाइन मैपिंग और विभिन्न तकनीकी टूल्स के इस्तेमाल की जानकारी दी गई।संघ का कहना है कि ट्रेनिंग में समझाए गए कुछ कार्यों को व्यवहार में लागू करना पटवारी की क्षमता से बाहर है। ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी का मूल कार्य कागज, मोमी और मुसावी से दूरी का ततिमा तैयार करना है।भू-नक्शा 5.0 पोर्टल पर विभिन्न ऑनलाइन टूल्स और ज्योमेट्री टूल्स का इस्तेमाल कर ऑनलाइन स्क्रीन पर ततिमा काटने और दुरुस्त करने का काम भी बताया जा रहा है।संघ ने कहा कि जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, पेंडिंग म्यूटेशन की एंट्री करना और ई-डिस्ट्रिक्ट, एग्रीस्टैक, वाटर बॉडी सेंसस, आरएमएस पोर्टल और एमजीएन पोर्टल जैसे कार्य भी पहले से ही किए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता और ऑटोकैड जैसे टूल्स का प्रशिक्षण पटवारी के कार्यक्षेत्र से अलग है।संघ ने मांग की कि भू-नक्शा 5.0 से संबंधित तकनीकी कार्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर अथवा तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों से करवाए जाएं। पटवारियों पर अतिरिक्त तकनीकी कार्य का बोझ डालने के बजाय आवश्यक मैनपावर उपलब्ध करवाने और इस मामले में डीएलआर कार्यालय को भी सूचित करने की मांग की गई है।