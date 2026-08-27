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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Massive traffic jam on the Delhi-Meerut Expressway! Watch this video before heading out for Raksha Bandhan.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम! रक्षाबंधन पर निकलने से पहले देख लें ये वीडियो

Fri, 28 Aug 2026 12:22 AM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Fri, 28 Aug 2026 12:22 AM IST
Massive traffic jam on the Delhi-Meerut Expressway! Watch this video before heading out for Raksha Bandhan.
रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन के मिलन की तैयारी लेकिन त्योहार की खुशी के बीच गाजियाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का टेंशन बढ़ गया। शाम होते ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर एनएच-09 और शहर के प्रमुख चौराहों तक वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। दफ्तरों से लौटती भीड़ और त्योहार के लिए घरों से निकले लोगों ने सड़कों पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा परेशानी डीएमई के एग्जिट पर दिखाई दी, जहां आठ लेन का ट्रैफिक दो लेन में सिमट गया और वाहनों की रफ्तार थमने लगी।

ये तस्वीरें गाजियाबाद की सड़कों की हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर शाम होते-होते सड़कों पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे यानी डीएमई पर कई जगह वाहन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। एक्सप्रेसवे के आसपास की ऊंची आवासीय सोसायटियों से बनाए गए वीडियो में सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें साफ नजर आईं।

त्योहार के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए निकले थे। दूसरी तरफ दफ्तरों से घर लौटने वाले लोगों की भी शाम के वक्त सड़कों पर मौजूदगी रही। ऐसे में दोनों तरफ से बढ़ी आवाजाही ने ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया।

डीएमई के एक एग्जिट पर ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा गंभीर नजर आई। यहां पीछे से आने वाला आठ लेन का ट्रैफिक आगे जाकर महज दो लेन में सिमट जाता है। सड़क की चौड़ाई अचानक कम होने के कारण टर्न के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ जाता है।

नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों की रफ्तार कम होती गई और पीछे वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। सामान्य दिनों में जहां वाहन अपेक्षाकृत तेजी से निकल जाते हैं, वहीं त्योहार से पहले बढ़े अतिरिक्त ट्रैफिक ने इस हिस्से में परेशानी और बढ़ा दी।

सिर्फ डीएमई ही नहीं, बल्कि एनएच-09 पर भी यातायात प्रभावित रहा। डासना से मेहरौली कट के बीच वाहनों की रफ्तार धीमी रही। इसके अलावा लालकुआं, जीटी रोड, अंबेडकर रोड और मेरठ तिराहे पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित दिखाई दी।

त्योहार के चलते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे और कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा वाहन नजर आए। भारी ट्रैफिक के कारण कुछ जगहों पर वाहनों को धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा।

रक्षाबंधन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात रहीं। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को आगे निकालने और जाम की स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे।

जहां ट्रैफिक का दबाव ज्यादा बढ़ा, वहां कुछ स्थानों पर वाहनों को डायवर्ट भी किया गया। हालांकि डायवर्जन का असर वैकल्पिक रास्तों पर भी दिखाई दिया और वहां भी वाहनों की संख्या बढ़ गई।

देर शाम तक गाजियाबाद के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक की रफ्तार सामान्य नहीं हो सकी। डीएमई और एनएच-09 के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बना रहा।

रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सड़कों पर दिखी ये तस्वीर साफ बता रही थी कि त्योहार के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था के सामने चुनौती भी बढ़ गई। खासकर डीएमई के एग्जिट पर आठ लेन से दो लेन में सिमटता ट्रैफिक परेशानी की बड़ी वजह बना।

त्योहार की वजह से सड़कों पर बढ़ी भीड़ ने गाजियाबाद में ट्रैफिक का इम्तिहान लिया। ट्रैफिक पुलिस की टीमें देर शाम तक मोर्चे पर डटी रहीं, लेकिन कई इलाकों में वाहनों की धीमी रफ्तार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाए रखीं।
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