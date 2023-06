पढ़ें 20 जून के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 20-Jun-2023 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 20 जून, जानिए कैसे बीतेगा आपका पूरा दिन बिजनेस कर रहे लोगों को अपने बिजनेस में कोई बदलाव करने से बचना होगा और आपको लाभ के अवसरों को पहचानकर उन पर अमल करना होगा, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। और पढ़ें

12:56 AM, 20-Jun-2023 Taurus Rashifal 20 June 2023: आज का वृषभ राशिफल, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Jaunpur News: ट्रेनों में सीटें खाली नहीं, तत्काल टिकट के लग रही लंबी लाइन Seats are not vacant in trains, long queues are seen for Tatkal tickets Seats are not vacant in trains, long queues are seen for Tatkal tickets और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Mau News: उचक्कों ने बैंक के बाहर खड़ी बाइक की डिकी तोड़कर उड़ा दिए रुपये The thieves broke the trunk of the bike parked outside the bank and blew away the money The thieves broke the trunk of the bike parked outside the bank and blew away the money और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Mahendragarh-Narnaul News: दिनभर तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर होती रही बूंदाबांदी जिले में सोमवार को चक्रवातीय तूफान विपरजाॅय का असर साफ तौर पर देखने को मिला। इसकी वजह से संपूर्ण इलाके पर बादल वाही और दक्षिणी हिस्सों हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया। जिले में सोमवार को चक्रवातीय तूफान विपरजाॅय का असर साफ तौर पर देखने को मिला। इसकी वजह से संपूर्ण इलाके पर बादल वाही और दक्षिणी हिस्सों हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया। और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Shahjahanpur News: बरैचा में लोगों को पिलाया गया शरबत तिलहर। तिलहर क्षेत्र के गांव बरैचा में प्राचीन शिव मंदिर पर शरबत वितरण हुआ। और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Maharajganj News: बिजली कटौती से हर कोई परेशान जिले में शहर से लेकर गांव तक रूक रूक कर बिजली कटौती हो रही है। दिन में करीब आठ से दस बार तो रात में भी पांच से छह बार बिजली गुल रही है। जिले में शहर से लेकर गांव तक रूक रूक कर बिजली कटौती हो रही है। दिन में करीब आठ से दस बार तो रात में भी पांच से छह बार बिजली गुल रही है। और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Pilibhit News: काम में लापरवाही पर दो सफाई कर्मी निलंबित पीलीभीत। कार्य में लापरवाही पर दो सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पीलीभीत। कार्य में लापरवाही पर दो सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Varanasi News: कुएं में गिरकर मासूम की मौत, बचाने के लिए कूदी मां को बचाया Innocent died after falling into the well, mother jumped to save him Innocent died after falling into the well, mother jumped to save him और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Kathua News: एसआरओ 64 के तहत नियमित करने की उठाई मांग kathua news kathua news और पढ़ें

12:54 AM, 20-Jun-2023 Aaj Ka Mesh Rashifal: आज का मेष राशिफल 20 जून, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन भाई बंधुओ से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्थ होंगे। संतान से आप किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों से आप बेवजह किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़े। और पढ़ें

12:53 AM, 20-Jun-2023 Budaun News: महिला अस्पताल में जन्मी बच्चियों को दी बधाई, केक काटा महिला अस्पताल में सोमवार को कन्याओं के जन्म पर उत्सव मनाया गया। एडीएम एफआर राकेश कुमार पटेल और अन्य अधिकारियों ने उनके परिवार वालों को बधाई दी। साथ ही अस्पताल में केक काटा गया। और पढ़ें

12:53 AM, 20-Jun-2023 Ghaziabad News: प्लॉट और विला दिलाने के नाम पर 1.13 करोड़ रुपये ठगे प्लॉट और विला दिलाने के नाम पर 1.13 करोड़ रुपये ठगे प्लॉट और विला दिलाने के नाम पर 1.13 करोड़ रुपये ठगे और पढ़ें

12:53 AM, 20-Jun-2023 Kathua News: कठुआ में 23, 24 को बंद रहेंगी फल-सब्जी की दुकानें kathua news kathua news और पढ़ें