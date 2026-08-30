Live
पढ़ें 30 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:55 AM, 30-Aug-2026
Chandauli News: पीडीए जन चौपाल में महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा
01:54 AM, 30-Aug-2026
Lalitpur News: बारिश में पुलिया के पास की मिट्टी बही, आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावितबारिश में पुलिया के पास की मिट्टी बही, आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित और पढ़ें
विज्ञापन
01:54 AM, 30-Aug-2026
Ballia News: प्रधानाचार्य व डीसी मिड डे मील पर प्राथमिकी दर्जFIR registered against Principal and DC regarding Mid-Day Meal. और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026
Pilibhit News: पर्व के दूसरे दिन भी बसें पड़ गईं कम, अव्यवस्थाओं से जूझे यात्री
01:54 AM, 30-Aug-2026
Karnal News: तरावड़ी में पुलिस और हड़ताली सफाई कर्मचारी आमने-सामने
01:54 AM, 30-Aug-2026
Kushinagar News: बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले
विज्ञापन
विज्ञापन
01:54 AM, 30-Aug-2026
Bhiwani News: बापोड़ा में 15 लाख से बना मुस्लिम समाज की धर्मशाला का हॉलबापोड़ा में 15 लाख से बना मुस्लिम समाज की धर्मशाला का हॉल और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026
Ghazipur News: पांच मिमी बारिश ने खोली शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल
01:53 AM, 30-Aug-2026
Pilibhit News: बाढ़ और त्रासदी के संकट में नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग पीछे छूटीकहा, अभी सबसे जरूरी लोगों की जान बचाना, हालात सामान्य होने के बाद ही हिंदू राष्ट्र पर हो चर्चा और पढ़ें
01:53 AM, 30-Aug-2026