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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 August 2026

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पढ़ें 30 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 August 2026

लाइव अपडेट

01:55 AM, 30-Aug-2026

Chandauli News: पीडीए जन चौपाल में महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

PDA surrounds the government on inflation and unemployment in Jan Chaupal
PDA surrounds the government on inflation and unemployment in Jan Chaupal और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026

Lalitpur News: बारिश में पुलिया के पास की मिट्टी बही, आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित

बारिश में पुलिया के पास की मिट्टी बही, आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित और पढ़ें
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01:54 AM, 30-Aug-2026

Ballia News: प्रधानाचार्य व डीसी मिड डे मील पर प्राथमिकी दर्ज

FIR registered against Principal and DC regarding Mid-Day Meal. और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026

Pilibhit News: पर्व के दूसरे दिन भी बसें पड़ गईं कम, अव्यवस्थाओं से जूझे यात्री

Buses fell short on the second day of the festival too; passengers grappled with chaos.
बदइंतजामी के कारण घंटों भटकते रहे यात्री, मजबूरी में आकर डग्गामार वाहनों का लिया सहारा और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026

Karnal News: तरावड़ी में पुलिस और हड़ताली सफाई कर्मचारी आमने-सामने

Police and striking sanitation workers face off in Taraori.
तरावड़ी में पुलिस और हड़ताली सफाई कर्मचारी आमने-सामने और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026

Kushinagar News: बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

Rain brings relief from heat and humidity; farmers delighted.
सुबह से तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को शनिवार करीब 11 बजे हुई बारिश से राहत मिली। और पढ़ें
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01:54 AM, 30-Aug-2026

Bhiwani News: बापोड़ा में 15 लाख से बना मुस्लिम समाज की धर्मशाला का हॉल

बापोड़ा में 15 लाख से बना मुस्लिम समाज की धर्मशाला का हॉल और पढ़ें
01:54 AM, 30-Aug-2026

Ghazipur News: पांच मिमी बारिश ने खोली शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल

Five mm of rainfall collapses city's drainage system
Five mm of rainfall collapses city's drainage system और पढ़ें
01:53 AM, 30-Aug-2026

Pilibhit News: बाढ़ और त्रासदी के संकट में नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग पीछे छूटी

कहा, अभी सबसे जरूरी लोगों की जान बचाना, हालात सामान्य होने के बाद ही हिंदू राष्ट्र पर हो चर्चा और पढ़ें
01:53 AM, 30-Aug-2026

Kangra News: नेपाल में तबाही से धर्मशाला के 20 हजार गोरखा लोगों की बढ़ी चिंता

Devastation in Nepal raises concerns among 20,000 Gorkhas in Dharamshala. और पढ़ें
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