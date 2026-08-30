उत्तर प्रदेश समेत देश के 26 राज्यों में मूसलाधार बारिश का IMD ने जारी किया अलर्ट!

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उत्तर प्रदेश में सावन के दौरान अच्छी बारिश के बाद अब भादो की शुरुआत भी मौसम के लिहाज से राहत देने वाली रहने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अब मजबूत हो गया है और इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर समेत आसपास के जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी तराई के कुछ इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर रुक-रुककर बारिश हो सकती है।



हालांकि, बारिश का असर पूरे प्रदेश में एक जैसा रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। पश्चिमी यूपी में फिलहाल एक सितंबर तक भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों को तेज बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी और विंध्य क्षेत्र में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है।



शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 72.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चित्रकूट में 65 मिलीमीटर, प्रयागराज में 61.2 मिलीमीटर, बरेली में 58.6 मिलीमीटर और कानपुर में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इन इलाकों में हुई बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश फसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।



क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके चलते इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और पूर्वी तराई के जिलों में देखने को मिल सकता है।



मौसम विभाग ने लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। खासकर विंध्य और पूर्वी तराई के उन जिलों में जहां तेज बारिश की संभावना जताई गई है, लोगों को जलभराव और अचानक बढ़ने वाले नदी-नालों के जलस्तर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, भादो की शुरुआत यूपी के लिए बारिश के लिहाज से सक्रिय रहने के संकेत दे रही है।



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