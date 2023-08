पढ़ें 14 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 14-Aug-2023 फुल ड्रेस रिहर्सल : परेड, पीटी, योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत Deputy Commissioner Dr. Priyanka Soni took salute of the parade, reviewed all the preparations Deputy Commissioner Dr. Priyanka Soni took salute of the parade, reviewed all the preparations और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Sonipat News: 1.05 करोड़ की लूट मामले में महाराष्ट्र में मारा छापा 1.05 crore loot case raided in Maharashtra 1.05 crore loot case raided in Maharashtra और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Varanasi News: शंकर, पार्वती और गणेश बरसाएंगे भक्तों पर आशीष Shankar, Parvati and Ganesh will shower blessings on the devotees Shankar, Parvati and Ganesh will shower blessings on the devotees और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Noida News: प्राधिकरण के खाते से रकम निकासी के सरगना पर इनाम घोषित करने की तैयारी एडा। प्राधिकरण के खाते से 3.90 करोड़ रुपये की निकासी मामले में फरार सरगना मनुपोला पर इनाम घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। एडा। प्राधिकरण के खाते से 3.90 करोड़ रुपये की निकासी मामले में फरार सरगना मनुपोला पर इनाम घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Gurugram News: निपुण हरियाणा मिशन की रिपोर्ट में गुरुग्राम रहा प्रथम Gurugram stood first in the report of Nipun Haryana Mission Gurugram stood first in the report of Nipun Haryana Mission और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Sonipat News: 1245 वोट से जीतकर सुशीला बनीं जुआं-1 की सरपंच Sushila became the sarpanch of Juan-1 after winning by 1245 votes और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Noida News: शाहबेरी का आधार कार्ड केंद्र संचालक बना फर्जी डाक्टर-नेता का मददगार Shahberi's Aadhaar card center operator became helper of fake doctor-leader Shahberi's Aadhaar card center operator became helper of fake doctor-leader और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Himachal Rain : बारिश और बाढ़ के कहर से अब तक गई 257 की जान, नाहन में फटा बादल, शिमला में गिरे पेड़, सड़क जाम हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश ने कहर बरपाया है। जगह-जगह भूस्खलन व पेड़ ढहने से सड़कें ठप हो गई हैं। वहीं, मंडी में बादल फटने से व्यापक नुकसान हुआ है। और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Noida News: लापरवाही से हुई क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं Video of running casino and serving liquor in shop goes viral Video of running casino and serving liquor in shop goes viral और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Noida News: दिल्ली से न्यू नोएडा तक बिछेगा नए सड़कों का जाल नोएडा। दिल्ली से डीएनजीआईआर यानी न्यू नोएडा क्षेत्र तक यातायात की सुविधा के लिए नई सड़कों का जाल बिछेगा। नोएडा। दिल्ली से डीएनजीआईआर यानी न्यू नोएडा क्षेत्र तक यातायात की सुविधा के लिए नई सड़कों का जाल बिछेगा। और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Dehradun News: सभावाला गांव में सत्संग के दौरान हंगामा गीता की गलत व्याख्या और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप गीता की गलत व्याख्या और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप और पढ़ें

01:29 AM, 14-Aug-2023 Sonipat News: बिजली ठेकेदार के गोदाम से सामान चोरी Theft of goods from the warehouse of the electrical contractor Theft of goods from the warehouse of the electrical contractor और पढ़ें