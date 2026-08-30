‘जो मुसलमानों को न माने, वो हिंदू नहीं’: भागवत के बयान पर फडणवीस ने क्यों कहा- हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब?

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देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सहिष्णुता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पर कोई हमला करे और आप खामोश रहें या चुपचाप प्रहार सहते रहें। अगर कोई हमला करता है, तो उसका डटकर मुकाबला करना और जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी पहले हमला नहीं करता, वह हमेशा सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी रक्षा करना और हमलावर का विरोध करना भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है।देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और हमारी नीव इतनी मजबूत रही है कि दुनिया भर से हुए विदेशी आक्रमणों के बावजूद हमारी संस्कृति बची रही। हमने हर तरह के हमलों को सहनशीलता के साथ झेला। इतना ही नहीं, जो लोग दुनिया के अन्य हिस्सों से ठुकराए गए—चाहे वह यहूदी हों या ईरान से आए पारसी भाई हिंदू धर्म ने उन्हें सहर्ष अपनी संस्कृति और समाज में समेट लिया।मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देकर कहा कि किसी को भी हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता या सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गुण हिंदुओं के खून में शामिल है। हिंदुत्व का सबसे अहम अर्थ ही सभी धर्मों का सम्मान करना और हर किसी को बराबरी का दर्जा देना है। यही शिक्षा और संस्कार हमें हमारे हिंदुत्व से मिले हैं।