{"_id":"6a9419c9ad1e92cdd1061d43","slug":"bhote-koshi-river-shows-its-ferocious-side-alarm-bells-ring-in-nepal-once-again-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोटेकोशी नदी का दिखा रौद्र रूप, नेपाल में फिर बज गई खतरे की घंटी!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।नदी में बढ़ते बहाव को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्राधिकरण ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग- इन तीन जिलों के लिए तत्काल चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है... प्राधिकरण ने साफ कहा है कि नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेहद सावधान रहें और राहत-बचाव में जुटी टीमें भी लगातार हालात पर नजर बनाए रखें।आपको बता दें कि ये वही तीन जिले हैं जो 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अभी लोग उस तबाही से उबर भी नहीं पाए थे कि भोटेकोशी के बढ़ते जलस्तर ने फिर से चिंता बढ़ा दी है...

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