{"_id":"6a9419c9ad1e92cdd1061d43","slug":"bhote-koshi-river-shows-its-ferocious-side-alarm-bells-ring-in-nepal-once-again-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोटेकोशी नदी का दिखा रौद्र रूप, नेपाल में फिर बज गई खतरे की घंटी!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
भोटेकोशी नदी का दिखा रौद्र रूप, नेपाल में फिर बज गई खतरे की घंटी!
नेपाल में एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।नदी में बढ़ते बहाव को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्राधिकरण ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग- इन तीन जिलों के लिए तत्काल चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है... प्राधिकरण ने साफ कहा है कि नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेहद सावधान रहें और राहत-बचाव में जुटी टीमें भी लगातार हालात पर नजर बनाए रखें।आपको बता दें कि ये वही तीन जिले हैं जो 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अभी लोग उस तबाही से उबर भी नहीं पाए थे कि भोटेकोशी के बढ़ते जलस्तर ने फिर से चिंता बढ़ा दी है...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।