{"_id":"6a9419686ff86195180f46e3","slug":"why-is-china-hiding-the-truth-about-the-nepal-tibet-floods-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चीन क्यों छिपा रहा नेपाल-तिब्बत बाढ़ की सच्चाई?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ के बाद चीन में इससे जुड़ी खबरों और वीडियो को सेंसर किए जाने की खबरें सामने आई हैं। बाढ़ की स्थिति और प्रभावित इलाकों की वास्तविक तस्वीर जानने के लिए पत्रकार स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है।



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