{"_id":"6a941917cebbc8cc7a0e830d","slug":"a-terrifying-video-has-emerged-from-the-nepal-floods-it-will-make-your-blood-run-cold-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल बाढ़ के बीच से आया खौफनाक वीडियो, देखकर रूह कांप जाएगी!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

इस वीडियो को देखिए... मिट्टी से लथपथ एक महिला, पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी है... चेहरे पर खौफ, आंखों में आंसू और दिल में अपनों को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा है... चारों तरफ नजर डालो तो सिर्फ तबाही... जहां कभी घर थे, वहां अब सिर्फ पानी और मलबा है... ये दर्दनाक तस्वीर नेपाल की है, जहां बाढ़ और लैंडस्लाइड ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है... किसी का आशियाना बह गया तो किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई.. सड़कें, पुल सब कुछ मलबे में दफन हो गए हैं... इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है... वीडियो में एक महिला पूरी तरह मिट्टी में सनी हुई पहाड़ पर बैठी नजर आ रही है... उसके चेहरे पर वो सन्नाटा है जो इस आपदा की पूरी कहानी कह रहा है...

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