Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:13 AM, 14-Oct-2026
कर्नाटक: मोरारी बापू ने हंपी में उठाई गोहत्या विरोधी कानून की मांग, बोले- अब अधूरा काम पूरा किया जा सकता हैकर्नाटक के हंपी में मानस कथा के दौरान मोरारी बापू ने गोहत्या विरोधी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने गुलजारी लाल नंदा के कार्यकाल में संतों पर गोली चलने की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने गाय के चार आंचल और हंपी के पौराणिक महत्व पर भी बात की। और पढ़ें
12:05 AM, 14-Oct-2026