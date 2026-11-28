महाराजगंज में पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की कोशिश के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरोगा ललन सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 25 से 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इस तरह मामले में कुल 39 से 44 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवरिया चौहान टोला का है। जानकारी के अनुसार, महाराजगंज थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक ललन सिंह किसी मामले की जांच और कार्रवाई के सिलसिले में गांव पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

विज्ञापन

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वर्दी पहने पुलिस पदाधिकारी के साथ कुछ लोग बहस और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी थीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी

इस मामले में दरोगा ललन सिंह के बयान पर महाराजगंज थाने में कांड संख्या 379/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 25 से 30 अज्ञात लोगों की संलिप्तता का भी उल्लेख किया गया है। इस तरह कुल 39 से 44 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज

महाराजगंज थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की कोशिश के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है।

फिलहाल, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जांच के दौरान घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका भी स्पष्ट होगी। हालांकि, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।