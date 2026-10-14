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बिहार: बेगूसराय में नशे में कार चालक ने व्यवसायी को कुचला, मौके पर मौत; आरोपी फरार

Wed, 14 Oct 2026 09:32 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 14 Oct 2026 09:32 PM IST
सार

बेगूसराय में 60 वर्षीय व्यवसायी सुरेश साह की कार से कुचलने के बाद मौके पर मौत हो गई। चालक पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। पुलिस प्राथमिकी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच कर रही है।

 

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Bihar: Drunk car driver runs over businessman in Begusarai; he dies on the spot; accused absconding.
पुलिस मौके पर पहुंची - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। आरोप है कि शराब के नशे में कार चला रहे चालक ने व्यवसायी को कुचल दिया। हादसा इतना गंभीर था कि व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया।

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हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। व्यवसायी की मौत से उनके परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान लोहियानगर निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी सुरेश साह के रूप में हुई है। आरोप है कि कार चालक शराब के नशे में था। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
यातायात डीएसपी रंजीत कुमार ने बताया कि व्यवसायी सुरेश साह के पुत्र कृष्ण कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कार चालक पर नशे की हालत में कार से कुचलने का आरोप लगाया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि हादसे की सच्चाई का पता लगाया जा सके।

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