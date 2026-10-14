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राघोपुर नाव हादसा: नित्यानंद राय ने वैशाली डीएम को किस पर रोक लगाने का दिया निर्देश, मुआवजे को लेकर क्या कहा?

Wed, 14 Oct 2026 08:09 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 14 Oct 2026 08:09 PM IST
सार

वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीड़ित परिवारों तक सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। केंद्र और बिहार सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। उन्होंने वैशाली के डीएम को भी निर्देश दिया है।

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Vaishali Boat Accident Centre and Bihar Government Extend Support to Victims DM Asked to Identify Unsafe Boats
नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री - फोटो : ANI

विस्तार
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वैशाली जिले के राघोपुर में गंगा नदी में नाव पलटने की घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र और बिहार सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत कोष और केंद्र सरकार की अन्य व्यवस्थाओं के साथ बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सहायता दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। नित्यानंद राय ने इस हादसे को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताते हुए कहा कि इसमें हुई क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वैशाली जिले में चलने वाली जर्जर और असुरक्षित नावों की पहचान की जाएगी।
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जर्जर नावों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने वैशाली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिले में चलने वाली सभी ऐसी नावों की पहचान की जाए, जो जर्जर हैं या परिचालन के लिए सुरक्षित नहीं हैं। नाव मालिकों से कहा जाए कि वे अपनी नावों को परिचालन योग्य और सुरक्षित बनाएं। ऐसा नहीं करने पर उन नावों के नदी में परिचालन पर रोक लगाई जाए।
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पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने की बात कही
नित्यानंद राय के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और मदद पीड़ित परिवारों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है।

नाव हादसों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल
सांसद पप्पू यादव ने नाव हादसों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि रात में भी नावों का परिचालन हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उनके मुताबिक, कई जगहों पर लाइफ जैकेट और सरकारी नावों की कमी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तैनाती पर भी सवाल उठाए।
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