फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: IPS officer's wife reaches police headquarters demanding to meet her family and daughter.

बिहार: परिवार और बेटी से मिलने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचीं आईपीएस की पत्नी, डीजीपी से की मुलाकात

Wed, 14 Oct 2026 07:56 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 14 Oct 2026 07:56 PM IST
सार

पटना में आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप की पत्नी पूजा ने परिवार को फिर से जोड़ने और बेटी से मिलने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने डीजीपी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं और कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।

विज्ञापन
Bihar: IPS officer's wife reaches police headquarters demanding to meet her family and daughter.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी भानु प्रताप की पत्नी पूजा ने परिवार को फिर से जोड़ने और अपनी बेटी से मिलने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और परिवार को बचाने की गुहार लगाई। पूजा का कहना है कि वह अपने पति और बेटी के साथ रहना चाहती हैं।

विज्ञापन


पति ने अदालत में दाखिल की तलाक की अर्जी
पूजा के अनुसार, उनके पति ने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर से उन्हें आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया गया है। पूजा ने यह भी कहा कि उन पर दस्तावेज लेने और गलत आचरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है।

विज्ञापन

पूजा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में काफी देर तक विरोध दर्ज कराने के बाद उनकी डीजीपी से मुलाकात हो सकी। हालांकि, उनके आरोप के मुताबिक, इस दौरान अधिकारी उनके पति का पक्ष लेते नजर आए। पूजा तलाक की अर्जी दाखिल करने का स्पष्ट कारण जानना चाहती हैं। साथ ही, वह अपने पारिवारिक जीवन को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: परिवार के सात बच्चे चले गए, अब क्या मांगें?: नाव हादसे में अपनों को खोने वाले पिता का छलका दर्द, बिलखते रहे


बेटी से अलग करने का लगाया आरोप
पूजा ने बताया कि पटना आने के बाद से पिछले करीब डेढ़ महीने से उनकी बेटी से बातचीत नहीं हुई है। उनके अनुसार, खगड़िया में रहने के दौरान बच्ची को मॉल ले जाने के बहाने उनसे अलग कर दिया गया था। अब उन्हें अपनी ही बेटी से बातचीत करने के लिए अदालत से कस्टडी मांगने को कहा जा रहा है।

पूजा का कहना है कि बेटी पर जितना अधिकार उनके पति का है, उतना ही उनका भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, बल्कि वह अपने परिवार और बेटी के साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने अपने पति पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed