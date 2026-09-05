बक्सर दुष्कर्म कांड: होटल के कमरे सील, शिक्षकों के मोबाइल से खुलेंगे राज; फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी तेज

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होटल के दोनों कमरे सील

पुलिस ने उस होटल में जाकर जांच की है, जहां छात्रों के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार शिक्षक अरविंद कुमार को होटल ले जाकर कमरे की पहचान कराई गई। पुलिस ने डुमरांव के दो होटलों के एक-एक कमरे को सील कर दिया है और एफएसएल टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। विज्ञापन



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अलग-अलग ठिकानों पर की जा रही छापेमारी

इस मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही या मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। वहीं, फरार आरोपी शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने उस होटल में जाकर जांच की है, जहां छात्रों के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार शिक्षक अरविंद कुमार को होटल ले जाकर कमरे की पहचान कराई गई। पुलिस ने डुमरांव के दो होटलों के एक-एक कमरे को सील कर दिया है और एफएसएल टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।ये भी पढ़ें-इस मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही या मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। वहीं, फरार आरोपी शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

बक्सर के डुमरांव के मध्य विद्यालय नथुनी अहीर के डेरा में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। आरोपियों के जब्त मोबाइल फोन से इस कांड के कई राज खुलने की उम्मीद है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी डीएसपी समीर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार और फरार चल रहे दूसरे आरोपी वीरेंद्र प्रसाद के मोबाइल फोन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दोनों के मोबाइल का सीडीआर निकाला जा रहा है, ताकि घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके। इस मामले में गिरफ्तार हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली इंसारी के मोबाइल का भी सीडीआर निकाला जा रहा है। हेडमास्टर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।