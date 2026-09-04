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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:30 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:10 AM, 04-Sep-2026
बिहार न्यूज: नालंदा में बारिश के बाद राहत, नदियों का जलस्तर नीचे; प्रशासन पूरी तरह अलर्टनालंदा में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव के बीच जल संसाधन विभाग के तकनीकी विश्लेषण में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई गई है। जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और कई जगह जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। और पढ़ें
07:48 AM, 04-Sep-2026
बिहार क्राइम: विवाहिता रहस्यमय ढंग से लापता, मायके वालों ने हत्या कर शव छिपाने का लगाया आरोपमुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव में 28 वर्षीय विवाहिता इंदु देवी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने और शव छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। और पढ़ें
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07:45 AM, 04-Sep-2026