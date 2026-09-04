बिहार: कौन हैं शिक्षिका वंदना? जो बाढ़ के बीच तैयार कर रहीं 'फ्लड फाइटर', पहल बन रही सुरक्षा कवच

नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद अब बिहार के कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए इलाके पानी की जद में आ रहे हैं। कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी के साथ-साथ बरांडी नदी का बढ़ता जलस्तर भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे हालात में बाढ़ से निपटने की तैयारी को लेकर एक ऐसी पहल सामने आई है, जो लोगों के लिए मिसाल बन रही है।

कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय हासिमपुर बालक में शिक्षिका वंदना अपने विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दे रही हैं, बल्कि उन्हें मुश्किल वक्त में जीवन बचाने का हुनर भी सिखा रही हैं। स्कूल में बच्चों को बाढ़ के दौरान डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने से लेकर उसे प्राथमिक उपचार देने तक का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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इस प्रशिक्षण में छात्र-छात्राएं पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि बाढ़ के दौरान घबराने के बजाय किस तरह समझदारी से काम लिया जाए, डूब रहे व्यक्ति की मदद कैसे की जाए और पानी से बाहर निकालने के बाद प्राथमिक उपचार किस तरह दिया जाए।

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हर साल बाढ़ की चुनौती, बच्चों को बनाया जा रहा तैयार

दरअसल, बरांडी नदी के किनारे बसे इस इलाके में बाढ़ कोई नई चुनौती नहीं है। हर साल बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के साथ लोगों के सामने बाढ़ का खतरा खड़ा हो जाता है। ऐसे में शिक्षिका वंदना की यह पहल बच्चों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है।

देशभर में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक अपने-अपने तरीके से बच्चों को नई सीख दे रहे हैं, लेकिन कटिहार की शिक्षिका वंदना ने पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को आपदा से निपटने की तैयारी कराकर एक अलग मिसाल पेश की है।

कहा जाता है कि शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि जिंदगी जीने और मुश्किल हालात से लड़ने का रास्ता भी दिखाता है। वंदना की यह पहल इसी सोच की एक तस्वीर है। यहां बच्चे कक्षा में बैठकर सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचाने की तैयारी भी कर रहे हैं।