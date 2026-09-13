Jammu News: नौकरी की तलाश छोड़ कारोबार की राह पर जम्मू के युवा

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दीपक शर्माजम्मू। मिशन युवा के तहत जम्मू-कश्मीर के नौजवान अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बजाय स्वरोजगार शुरू कर सफलता की बुलंदियां छू रहे हैं। करीब 15 महीने में 1397 कर्ज मंजूर किए गए और इतने ही युवाओं ने अपना स्टार्टअप शुरू किया।अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) शेर सिंह मिशन युवा के जिला नोडल अधिकारी हैं। जम्मू जिले में जून 2025 से अब तक कर्ज के लिए 3115 मामले जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के पास भेजे जा चुके हैं। इनमें 1397 युवाओं को कर्ज दिया गया। कर्ज के 1718 मामले विचाराधीन हैं। कर्ज पाने के बाद ये युवा फूड आउटलेट्स, डेयरी उत्पादन, मछली पालन, क्लोदिंग यूनिट, रेस्तरां सहित विभिन्न स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं।जिला रोजगार और परामर्श केंद्र में रोजगार उपनिदेशक जेकेएएस अधिकारी सुनैना सैनी ने बताया कि युवा मिशन के तहत तीन श्रेणियों में कर्ज दिया जाता है। यह है नैनो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और एग्जिस्टिंग। नैनो श्रेणी में नए (फ्रेशर्स) आवेदकों के लिए 10 लाख रुपये तक कर्ज राशि का प्रावधान है। अनुमानित लागत की 65 प्रतिशत राशि तक कर्ज मिल सकता है। महिला आवेदक को 30 फीसदी सब्सिडी यानी एक लाख रुपये तक की छूट है। सामान्य तौर पर 25 प्रतिशत सब्सिडी की छूट रखी गई है।सैनी ने बताया कि एमएसएमई के तहत 10 लाख से 1.25 करोड़ रुपये तक कर्ज लिया जा सकता है। इस श्रेणी में वो आवेदक आते हैं जो पहले से कारोबार कर रहे हैं और अपने व्यापार को नया रूप देना चाहते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अलग-अलग कर्ज राशि का प्रावधान है। इसी तरह एग्जिस्टिंग श्रेणी में भी युवा सवा करोड़ रुपये तक कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।