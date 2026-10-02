जम्मू: बेटी घर पहुंची तो उड़ गए होश, अंदर खून से लथपथ मिला मां का शव, वारदात के बाद आरोपी फरार; बेटे पर शक

शुरुआती जांच में पुलिस को संदिग्ध हालात में मौत का मामला लगा, लेकिन शव की स्थिति व गले और चेहरे पर कट के निशान देखकर हत्या की आशंका गहरा गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला के बेटे पर हत्या का शक है। वह घटना के बाद कार लेकर भाग निकला है।



गुरचरण नानक नगर के लेन नंबर-2 में पति हरजीत सिंह और बेटे के साथ रहती थीं। हरजीत सिंह ऑल इंडिया रेडियो से सेवानिवृत्त हैं। बेटी की शादी छन्नी हिम्मत में हुई है। पुलिस के अनुसार वीरवार शाम बेटी माता-पिता का हाल जानने पहुंची थी। यहां घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर गईं तो उनके होश उड़ गए। एक कमरे में मां गुरचरण का खून से लथपथ शव पड़ा था, जबकि पिता दूसरे कमरे में माैजूद थे। गुरचरण के गले और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। बेटी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। देर रात तक बेटे का पता नहीं चला था।