मां की हत्या, फिर बेटा हुआ लापता: वारदात के बाद कार लेकर निकलते दिखा सीसीटीवी में, पुलिस ने शुरू की तलाश

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात होने के बाद घर से निकला बेटा किस दिशा में गया। उसका फोन नंबर को ट्रैकिंग पर रखा है। गांधीनगर पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों को उसकी फोटो और जानकारी भेजी है। पुलिस की शुरुआती जांच में घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने-जाने के पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में जांच परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर केंद्रित हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और परिवार के सदस्यों के बयानों को जोड़कर वारदात की कड़ियां तलाश रही है। बेटे के वारदात के बाद घर से निकलने और फिर वापस नहीं आने को भी जांच में अहम माना जा रहा है।



हालांकि उसकी भूमिका की पुलिस पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच उसी पर केंद्रित है। पुलिस ने मृतका की बेटी और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि वारदात में किसकी भूमिका है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।