मां की हत्या, फिर बेटा हुआ लापता: वारदात के बाद कार लेकर निकलते दिखा सीसीटीवी में, पुलिस ने शुरू की तलाश
नानक नगर में गुरचरण कौर की हत्या के मामले में जांच बेटे की गतिविधियों पर केंद्रित हो गई है जो वारदात के कुछ देर बाद कार लेकर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। पुलिस ने उसका फोन ट्रैकिंग पर रखा है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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नानक नगर में गुरचरण कौर (62) की गला काटकर हत्या के मामले की जांच अब बेटे पर आकर टिक गई है। बीमार गुरचरण की देखभाल बेटा ही करता था। पुलिस के अनुसार वारदात के कुछ समय बाद वह कार लेकर घर से निकला। फिर नहीं लौटा। सीसीटीवी फुटेज में उसके घर से निकलने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसकी भूमिका को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। गांधीनगर पुलिस के अनुसार गुरचरण कौर लंबे समय से बीमार थीं। उनके पति हरजीत सिंह का वजन काफी बढ़ा हुआ है और उन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है। ऐसे में मां की देखभाल की जिम्मेदारी बेटा ही संभालता था।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात होने के बाद घर से निकला बेटा किस दिशा में गया। उसका फोन नंबर को ट्रैकिंग पर रखा है। गांधीनगर पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों को उसकी फोटो और जानकारी भेजी है। पुलिस की शुरुआती जांच में घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने-जाने के पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में जांच परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर केंद्रित हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और परिवार के सदस्यों के बयानों को जोड़कर वारदात की कड़ियां तलाश रही है। बेटे के वारदात के बाद घर से निकलने और फिर वापस नहीं आने को भी जांच में अहम माना जा रहा है।
हालांकि उसकी भूमिका की पुलिस पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच उसी पर केंद्रित है। पुलिस ने मृतका की बेटी और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि वारदात में किसकी भूमिका है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
मौके पर पहुंचे लोग मोहल्ले में सन्नाटा
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों के घटनास्थल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। घर के अंदर महिला की गला कटी हालत में शव मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से इलाके में हर कोई स्तब्ध है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू पहुंचाया है।