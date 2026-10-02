जम्मू-कश्मीर: जगती के मकानों में दरारें, सीलन और उखड़ता प्लास्टर; पनुन कश्मीर ने मांगा सेफ्टी ऑडिट

पनुन कश्मीर ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अधिकारों और पुनर्वास को लेकर सवाल उठाए

विधानसभा की ओर से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने के बीच पनुन कश्मीर ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अधिकारों और पुनर्वास को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन के महासचिव कुलदीप रैना ने कहा कि विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाली का प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ कश्मीरी पंडितों के विस्थापन, सुरक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक वापसी के मुद्दों को भी संबोधित किया जाना चाहिए।



रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडित आतंक, धमकियों और लक्षित हत्याओं के बाद अपने पैतृक घरों से विस्थापित हुए। उनके अनुसार मकानों और मंदिरों से जुड़े मामलों, संपत्ति अधिकारों तथा पुनर्वास के सवालों का समाधान अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव होने और विधानसभा के काम करने से विस्थापन समाप्त नहीं हो जाता।



पनुन कश्मीर ने कहा कि विस्थापित समुदाय के राजनीतिक, सांविधानिक, सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रैना ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, कानून के समान अनुपालन और संवेदनशील पदों पर नियुक्तियों की सुरक्षा जांच की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि संगठन कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय, जवाबदेही, सुरक्षा, सांविधानिक सम्मान और पैतृक भूमि पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी की मांग करता है। साथ ही पनुन कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड की मांग दोहराई।