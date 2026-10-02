जंगलों में छिपे आतंकियों की शामत: सुरक्षाबलों ने सितंबर में पांच पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर, 32 की तलाश जारी

सुरक्षा एजेंसियां को 32 आतंकियों की तलाश

सुरक्षा एजेंसियां जम्मू-कश्मीर में सक्रिय या छिपे करीब 28 से 32 आतंकियों की तलाश कर रही हैं। पहले 70 से 100 आतंकियों के आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब एजेंसियां इस संख्या को काफी कम मान रही हैं। अनुमान में चार आतंकियों तक का अंतर हो सकता है। स्थानीय आतंकियों की संख्या करीब पांच बताई जा रही है। इनमें तीन किश्तवाड़, एक डोडा-उधमपुर-कठुआ अक्ष और एक दक्षिण कश्मीर में होने की जानकारी है।



डीजीपी से लेकर सेना तक मैदान में

अभियानों की निगरानी अब वरिष्ठ स्तर पर भी लगातार की जा रही है। डीजीपी नलिन प्रभात अलग-अलग जिलों में पहुंचकर जमीनी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। आईजी जम्मू जोन तेजिंदर सिंह राजोरी में चल रहे अभियानों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि कश्मीर जोन के आईजी भी लगातार जिलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं। सेना की उत्तरी कमान, व्हाइट नाइट कोर, टाइगर डिवीजन और डेल्टा फोर्स भी अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सक्रिय है।