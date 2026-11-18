जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती लगभग शून्य हो गई है। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

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#WATCH | Udhampur, Jammu & Kashmir: Jammu and Kashmir Director General of Police (DGP) Nalin Prabhat says, "...Over the past two years, we have brought local terrorist recruitment in Jammu and Kashmir down to nearly zero. Only two Kashmiri youths had joined Lashkar-e-Taiba (LeT) in these two years; Umar Nisar was neutralised in Kulgam two days ago, and the last remaining active local terrorist, Lateef Bhat, was neutralised in Kulgam today." "We have been fighting Pakistan-sponsored terrorism for the past 35 years. Under the leadership of PM Modi, Union Home Minister Amit Shah, and Lieutenant Governor Manoj Sinha, we are dismantling the entire terror ecosystem. Under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 240 accused were arrested in 2025 and 210 so far this year, while 155 properties linked to terrorists were attached in 2025 and 122 this year. I salute our 1,623 martyrs who inspire us every day." — ANI (@ANI) November 18, 2026

डीजीपी प्रभात के अनुसार, इन दो वर्षों में केवल दो कश्मीरी युवा लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुए थे। इनमें से उमर निसार को दो दिन पहले कुलगाम में मार गिराया गया था। अंतिम सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट्ट को आज कुलगाम में मार गिराया गया है। इस प्रकार, स्थानीय भर्ती से जुड़े सभी सक्रिय आतंकवादी अब निष्क्रिय हो चुके हैं।उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल पूरे आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने पर केंद्रित हैं। यह रणनीति आतंकवाद की जड़ों को कमजोर कर रही है।गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में 240 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस साल अब तक 210 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों से आतंकी संगठनों की कमर टूट रही है।वर्ष 2025 में आतंकवादियों से जुड़ी 155 संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इस साल भी 122 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को बाधित करती है। डीजीपी नलिन प्रभात ने 1,623 बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन शहीदों का बलिदान हमें हर दिन प्रेरित करता है और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।