जम्मू: खेल कोटे की चयन सूची पर एसीबी की नजर, जम्मू-श्रीनगर स्पोर्ट्स काउंसिल कार्यालयों में खंगाला रिकॉर्ड

टीम ने प्रशासनिक रिकॉर्ड के साथ खिलाड़ियों के खेल प्रमाणपत्र, प्रतियोगिताओं और चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज की भी पड़ताल की। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि चयन के दौरान तय नियमों और पात्रता मानकों का पालन किया गया था या नहीं।



औचक निरीक्षण के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल में दिनभर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा रही। एसीबी की टीमें ने जम्मू में करीब दो घंटे तक कार्यालय में रही। बता दें कि एसीबी ने जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के विभागीय सतर्कता अधिकारी, को पत्र भेजकर शिकायत में लगाए गए आरोपों पर तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट भी मांगी है।



इसके आधार पर दस्तावेज की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल एसीबी की ओर से मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है न ही निरीक्षण को लेकर कोई जानकारी साझा की है।