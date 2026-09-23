फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Additional time granted for the inspection of 20 tonnes of silver offerings at Vaishno Devi.

वैष्णो देवी चांदी चढ़ावा मामला: पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड और साक्ष्य, श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से पूछताछ बाकी

Wed, 23 Sep 2026 11:21 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 23 Sep 2026 11:21 AM IST
सार

माता वैष्णो देवी में करीब 20 टन चांदी के चढ़ावे में अनियमितताओं की जांच जारी है, जिसमें पुलिस दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान कर रही है।अदालत ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है और 10 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।
 

विज्ञापन
Additional time granted for the inspection of 20 tonnes of silver offerings at Vaishno Devi.
वैष्णो देवी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई करीब 20 टन चांदी में अनियमितता के आरोपों की जांच में अब दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। जांच अधिकारी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट देकर बताया है कि विस्तृत जांच बाकी है।

विज्ञापन

इस आधार पर जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19 सितंबर को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। इसी क्रम में श्राइन बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं।
चढ़ावे का मामला जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में चल रहा है। दीपक शर्मा की शिकायत में चढ़ावे की चांदी में मिलावट, उसे बदलने, चोरी और संभावित रकम के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने करीब 20 टन चांदी की कीमत करीब 550 करोड़ रुपये बताई है। इन आरोपों की अभी जांच चल रही है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

चढ़ावे के सफर की हर कड़ी जोड़ रही पुलिस
पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अब तक श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, पुजारियों, भवन में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनसे चढ़ावे को प्राप्त करने, अलग करने और स्ट्रांग रूम में रखने की प्रक्रिया की जानकारी ली गई है। अब यह देखा जा रहा है कि भवन से चढ़ावे को कटड़ा तक किस तरह ले जाया गया और इसके बाद उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके लिए पुलिस ने श्राइन बोर्ड से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। फुटेज में दर्ज गतिविधियों का मिलान संबंधित अधिकारियों के बयान के साथ किया जा रहा है।

18 अगस्त को मिले 116 पेज के रिकॉर्ड
श्राइन बोर्ड ने 18 अगस्त को पुलिस को 116 पेज के दस्तावेज उपलब्ध कराए। इनमें चढ़ावे की चांदी के रखरखाव, भंडारण, परिवहन और आगे की प्रक्रिया से संबंधित आदेश, नियम, एसओपी, दिशा-निर्देश और निर्धारित प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड शामिल हैं। पुलिस ने सरकारी टकसाल से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं। पुलिस के अनुसार उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा काफी मात्रा में हैं

विज्ञापन

जिला मजिस्ट्रेट ने मवेशियों के परिवहन पर लगाई रोक
जिला मजिस्ट्रेट राकेश मन्हास ने मंगलवार को मवेशियों के परिवहन पर रोक के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू जिले से दूसरे जिलों में गाय, भैंस, बैल, सांड और बछड़ों जैसे मवेशियों को ले जाने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक अब मवेशियों के परिवहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक या आदेश वापस लिए जाने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed