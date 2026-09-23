वैष्णो देवी चांदी चढ़ावा मामला: पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड और साक्ष्य, श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से पूछताछ बाकी

चढ़ावे के सफर की हर कड़ी जोड़ रही पुलिस

पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अब तक श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, पुजारियों, भवन में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनसे चढ़ावे को प्राप्त करने, अलग करने और स्ट्रांग रूम में रखने की प्रक्रिया की जानकारी ली गई है। अब यह देखा जा रहा है कि भवन से चढ़ावे को कटड़ा तक किस तरह ले जाया गया और इसके बाद उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके लिए पुलिस ने श्राइन बोर्ड से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। फुटेज में दर्ज गतिविधियों का मिलान संबंधित अधिकारियों के बयान के साथ किया जा रहा है।



18 अगस्त को मिले 116 पेज के रिकॉर्ड

श्राइन बोर्ड ने 18 अगस्त को पुलिस को 116 पेज के दस्तावेज उपलब्ध कराए। इनमें चढ़ावे की चांदी के रखरखाव, भंडारण, परिवहन और आगे की प्रक्रिया से संबंधित आदेश, नियम, एसओपी, दिशा-निर्देश और निर्धारित प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड शामिल हैं। पुलिस ने सरकारी टकसाल से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं। पुलिस के अनुसार उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा काफी मात्रा में हैं