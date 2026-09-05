पायल ने क्यों लगाई नदी में छलांग?: सामने आया आत्महत्या का लाइव वीडियो, पिता ने बताई हादसे के पीछे दुखद कहानी

मानसिक तौर पर बीमार थी पायल

मिली जानकारी के मुताबिक, नदी में कूदने वाली युवती की पहचान पायल देवी (20 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कृष्ण लाल की पुत्री है। पायल डोडा जिले के प्रेमनगर स्थित कोरड़ा गांव की रहने वाली थी। घटना के पीछे के कारणों को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों और परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पायल देवी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी। उसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय उपचार भी चल रहा था, जिसकी पुष्टि परिवार ने की है।