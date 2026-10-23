जम्मू-कश्मीर: आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो मददगार गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटीं एजेंसियां
बारामुला के देलिना घाट इलाके में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर दो ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो आईईडी, तुर्किए निर्मित पिस्तौल, 10 कारतूस और नकदी बरामद हुई है।
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उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम करते हुए दो ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकियों को आईईडी और हथियार सप्लाई करने वाले थे। सुरक्षाबलों को समय रहते इसकी भनक लग गई और उनका मंसूबा विफल कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि पुख्ता इनपुट मिलने पर पुलिस और सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की संयुक्त टीम ने बुधवार को बारामुला के देलिना घाट इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान दरपुरा नर्सरी से वसीम अहमद बेग और ताहिर अहमद मलिक को पकड़ा गया। दोनों सोपोर के चिंकीपोरा के रहने वाले हैं। तलाशी ली गई तो इनके पास से दो आईईडी, तुर्किए निर्मित एक कानिक पिस्तौल, पिस्तौल के 10 कारतूस, 6,500 रुपये और अन्य घातक जखीरा मिला है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। वे आतंकवादियों तक हथियार और विस्फोटक पहुंचाने का काम करते थे। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि उनके तार किन आतंकी नेटवर्कों से जुड़े हैं और ये हथियार कहां व किसे पहुंचाए जाने थे।
राष्ट्र विरोधी पोस्टर लगाने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़
जिले के हंदवाड़ा में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रविरोधी और भड़काऊ पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में हंदवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान साजिश में ओवरग्राउंड वर्करों और अन्य तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।