जम्मू-कश्मीर: आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो मददगार गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटीं एजेंसियां

अधिकारियों ने बताया कि पुख्ता इनपुट मिलने पर पुलिस और सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की संयुक्त टीम ने बुधवार को बारामुला के देलिना घाट इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान दरपुरा नर्सरी से वसीम अहमद बेग और ताहिर अहमद मलिक को पकड़ा गया। दोनों सोपोर के चिंकीपोरा के रहने वाले हैं। तलाशी ली गई तो इनके पास से दो आईईडी, तुर्किए निर्मित एक कानिक पिस्तौल, पिस्तौल के 10 कारतूस, 6,500 रुपये और अन्य घातक जखीरा मिला है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।



पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। वे आतंकवादियों तक हथियार और विस्फोटक पहुंचाने का काम करते थे। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि उनके तार किन आतंकी नेटवर्कों से जुड़े हैं और ये हथियार कहां व किसे पहुंचाए जाने थे।