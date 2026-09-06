शिक्षक दिवस : जोनल शिक्षा अधिकारी ने चार शिक्षकों को सम्मानित किया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:30 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जोनल शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को विशेष समारोह करवाया गया। इसमें सरकारी स्कूली शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सराहा गया। जोनल शिक्षा अधिकारी ने जीएमएस बरनाई के इंचार्ज हेड कुलदीप सिंह बंद्राल, जीएमएस धौंथली के इंचार्ज हेड समीर सिंह, जीएमएस पटोली मंगोटरियां की पाली मोहन गुप्ता और जीपीएस कृष्णा नगर की अनु चिब को सम्मानित किया। जोनल शिक्षा अधिकारी एआर लोन ने कहा कि समर्पित शिक्षक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षण संस्थान तभी प्रगति करते हैं जब शिक्षक छात्रों के कल्याण, स्कूल के विकास और समुदाय के विश्वास की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने जोन जम्मू के सभी शिक्षकों से अपील की कि वे इन सम्मानित शिक्षकों से प्रेरणा लें और निरंतर अपने पेशेवर विकास के लिए प्रयासरत रहें।
समारोह का समापन सम्मानित शिक्षकों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर किया गया, जिसके बाद शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सहायक नितिन रैना व राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक पंकज शर्मा, डीईओ पवन कुमार, जेडआरजी रीता गुप्ता और एमटीएस ज्योति उपस्थित रहे।
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जम्मू। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जोनल शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को विशेष समारोह करवाया गया। इसमें सरकारी स्कूली शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सराहा गया। जोनल शिक्षा अधिकारी ने जीएमएस बरनाई के इंचार्ज हेड कुलदीप सिंह बंद्राल, जीएमएस धौंथली के इंचार्ज हेड समीर सिंह, जीएमएस पटोली मंगोटरियां की पाली मोहन गुप्ता और जीपीएस कृष्णा नगर की अनु चिब को सम्मानित किया। जोनल शिक्षा अधिकारी एआर लोन ने कहा कि समर्पित शिक्षक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षण संस्थान तभी प्रगति करते हैं जब शिक्षक छात्रों के कल्याण, स्कूल के विकास और समुदाय के विश्वास की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने जोन जम्मू के सभी शिक्षकों से अपील की कि वे इन सम्मानित शिक्षकों से प्रेरणा लें और निरंतर अपने पेशेवर विकास के लिए प्रयासरत रहें।
समारोह का समापन सम्मानित शिक्षकों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर किया गया, जिसके बाद शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सहायक नितिन रैना व राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक पंकज शर्मा, डीईओ पवन कुमार, जेडआरजी रीता गुप्ता और एमटीएस ज्योति उपस्थित रहे।
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