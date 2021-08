वटाली का आरोप: तालिबान और अल-कायदा जैसे नामों पर बदनाम किया जा रहा भारतीय मुसलमान

नेशनल कांफ्रेंस के नेता शफकत अली वटाली ने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आईएसआई, आईएसआईएस और अल-कायदा का इस्तेमाल सांप्रदायिक ताकतों द्वारा भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। वटाली ने कहा कि हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दों से राष्ट्र का ध्यान हटाने के लिए बनाई गई सांप्रदायिक नफरत है।

Taliban,Afghanistan,Pakistan,ISI,ISIS,Al Qaida etc being used by communal forces through Indian media,social media,to demonise Indian Muslims,manufacture a sense of insecurity among Hindus,create communal hatered to divert attention of Nation from core issues and to win elections https://t.co/qQoJyPdHtK