{"_id":"62717f5988d04f1a2017b2f2","slug":"taking-medical-education-in-pakistan-not-valid-in-india-order-issued-by-nmc-and-dci","type":"story","status":"publish","title_hn":"नहीं मिलेगा रोजगार का मौका: पाकिस्तान में मेडिकल शिक्षा लेने वाले भारत में मान्य नहीं, एनएमसी और डीसीआई ने जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 04 May 2022 12:45 AM IST