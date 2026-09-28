जम्मू-कश्मीर: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति हड़पने का खेल, वर्षों से फरार सोम नाथ जम्मू से गिरफ्तार

आरोपी मूल रूप से 22-लोटस टाॅवर, बंगलूरू नॉर्थ कर्नाटक का निवासी है और वर्तमान में जम्मू के जानीपुर में रह रहा है। अधिकारियों ने कहा, सब-जज श्रीनगर की अदालत के आदेश पर ईओडब्ल्यू की एक विशेष टीम बनाई गई थी। आरोपी का सुराग लगाने के लिए कई बार ह्यू एंड क्राई नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा।



जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी सोमनाथ पहचान बदलकर लोगों के सामने आता था। अलग-अलग पहचान से लोगों को जमीन खरीदने के लिए तैयार करता और बाद में इन सौदों में धोखाधड़ी करता था। जांच में एजेंसी को करोड़ों की धोखाधड़ी के सुराग मिले हैं। आरोपी के खिलाफ दर्ज पांच मामले मुख्य रूप से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और जाली बिक्री समझौतों के जरिए विस्थापितों (माइग्रेंट) की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से जुड़े हैं। धोखाधड़ी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्राइम ब्रांच के एक मामले में उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत उसकी अनुपस्थिति में ही चार्जशीट दाखिल की गई थी।