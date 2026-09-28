Jammu News: सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत

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आरएस पुरा। रविवार देर शाम सतराइया गांव की एक गर्भवती महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब महिला अपने पति के साथ गांव बरसालपुर से वापस अपने घर लौट रही थी। गांव टोहाना टिब्बा के पास मोटरसाइकिल सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया, जिससे पीछे बैठी महिला सड़क पर जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय सिमरन पत्नी विशाल निवासी गांव सतराईया अपने पति के साथ गांव बरसालपुर गई थी। रविवार को दोनों मोटरसाइकिल पर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव टोहाना टिब्बा के पास मोटरसाइकिल सड़क पर बने गड्ढे में जा गिरा। हादसे में पीछे बैठी सिमरन मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद महिला को आरएस पुरा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के शव को अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। बताया गया है कि सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर हादसे के कारणों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।वही ग्रामीण राजेन्द्र सिंह ने कहा कि हालत यह है कि सुचेतगढ विधायक सहित ग्रिफ च सडक व भवन निर्माण विभाग आरएस पुरा चकराेई मार्ग पर बने गड्डाे को भरवाया नही जा रहा। उन्होंने कहा कि आखिर प्रशासन कया कर रहा है। एक महिला की सडक में गड्डा बना होने पर मोटरसाइकिल से गिर जाने पर जान गंवानी पड़ी