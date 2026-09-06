Jammu News: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी, पुराने सांबा-कठुआ मार्ग पर लगाए गए नाके

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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सांबा पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। एसएसपी सांबा के निर्देश पर पुराने सांबा-कठुआ मार्ग सहित विभिन्न स्थानों पर नाके स्थापित कर आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या नशा तस्कर इस मार्ग का इस्तेमाल कर गतिविधियों को अंजाम न दे सके। पुलिस जवानों द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की जांच करने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।इसी क्रम में शनिवार को कस्बा राजपुरा चौक में पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की जांच की। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।