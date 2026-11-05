जम्मू-कश्मीर की जेलों की सुरक्षा होगी पुख्ता: खुफिया एजेंसियों का बढ़ेगा पहरा, एलजी ने दिए जरूरी निर्देश

प्रदेश में 15 जेलें, कोट भलवाल और श्रीनगर सबसे संवेदनशील

केंद्रशासित प्रदेश में 15 जेलें हैं। इनकी स्वीकृत क्षमता 3,629 बंदियों की है। जम्मू-कश्मीर जेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अभी 5,300 से अधिक बंदी जेलों में बंद हैं। इनमें जम्मू स्थित कोट भलवाल सेंट्रल जेल अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में है। यहां आतंकवाद से जुड़े स्थानीय और पाकिस्तानी बंदियों को रखा गया है। जेल के भीतर मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामग्री मिलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहां आतंकियों के बीच अवैध संपर्क और नेटवर्क की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार सेंट्रल जेल श्रीनगर भी अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में है। वहां आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े मामलों के बंदियों व कैदियों की मौजूदगी है। यहां सीआईएसएफ को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।