Jammu News: धनतेरस आज, शुगर फ्री मिठाई और आतिशबाजी के लिए ग्रीन पटाखों की खास मांग

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- पटाखों में 100 रुपये की फुलझड़ी से लेकर 7500 रुपये तक के बड़े शॉट- दिवाली पर अपनी सेहत और पर्यावरण का भी ख्याल रखते नजर आ रहे जम्मू वासीअमर उजाला ब्यूरो/संवादजम्मू। आज धनतेरस है। दिवाली से पहले आने वाले इस पर्व पर खरीदारी के लिए जम्मू के बाजार सज गए हैं। इस बार दुकानों पर पारंपरिक मिठाइयों के साथ शुगर फ्री मिठाइयों की भी खास रेंज उपलब्ध है। अंजीर, ड्राई फ्रूट और शहद से बने लड्डू-बर्फी ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। पटाखा बाजार में ग्रीन पटाखों की कई किस्में मौजूद हैं। इनमें ड्रोन, व्हिसल, मल्टीकलर और जापान टावर जैसे पटाखे शामिल हैं। शुगर फ्री मिठाइयों के दाम 1200 से 1420 रुपये किलो तक हैं, जबकि पटाखों में 100 रुपये की फुलझड़ी से लेकर 7500 रुपये तक के बड़े शॉट वाले पटाखे मिल रहे हैं।धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते लोग इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा कर अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तन खरीदने की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी है। मिठाई की दुकानों पर खोये और मावे की पारंपरिक मिठाइयों के साथ इस बार अंजीर और ड्राई फ्रूट से बने लड्डू-बर्फी भी उपलब्ध हैं। शहद से तैयार लड्डू और शुगर फ्री मिठाइयां भी ग्राहकों के लिए रखी गई हैं।अंजीर और ड्राई फ्रूट के शुगर फ्री लड्डू-बर्फी की खास रेंजगांधी नगर के दुकानदार राजीव ने बताया कि अंजीर और ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयों की अच्छी मांग है। उनके यहां अंजीर के लड्डू 1200 रुपये किलो और अंजीर की बर्फी 1360 रुपये किलो मिल रही है। ड्राई फ्रूट के लड्डू और बर्फी का भाव भी 1360 रुपये किलो है। न्यू प्लॉट के दुकानदार शिवम के अनुसार, चीनी के बजाय शहद से तैयार लड्डू भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं। इनकी कीमत 1350 रुपये किलो है। वहीं, शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू 1420 रुपये किलो में मिल रहे हैं। इस तरह खास मिठाइयों के दाम 1200 से 1420 रुपये किलो तक हैं। दुकानदारों के मुताबिक, पारंपरिक मिठाइयों के साथ ग्राहक इन नई वैरायटी के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं।ग्रीन पटाखों में ड्रोन और जापान टावर की खास रेंजदिवाली के लिए शहर में पटाखों के स्टॉल भी लग गए हैं। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह पार्क की जेडीए पार्किंग, बाहु प्लाजा, त्रिकुटा नगर और सैनिक कॉलोनी सहित अलग-अलग जगहों पर पटाखों की बिक्री की जा रही है। इस बार दुकानों पर ग्रीन पटाखों की कई किस्में उपलब्ध हैं। इनमें रोशनी और आवाज वाले अलग-अलग डिजाइन के पटाखे शामिल हैं। बाहु प्लाजा के दुकानदार मोहित ने बताया कि ड्रोन, व्हिसल, मल्टीकलर और जापान टावर जैसे पटाखों को लेकर ग्राहक पूछताछ कर रहे हैं। जापान टावर से अलग-अलग रंगों की रोशनी निकलती है और यह देर तक जलता है। इसकी कीमत आकार के अनुसार 500 से 4000 रुपये तक है। ड्रोन पटाखे 250 से 400 रुपये और व्हिसल करीब 300 रुपये में मिल रहा है।बच्चों के लिए मोर और कार्टून डिजाइन वाले पटाखेबड़े पटाखों में 100 शॉट वाला 3500 रुपये, 120 शॉट वाला 3200 रुपये और 240 शॉट वाला पटाखा 7500 रुपये में उपलब्ध है। जापान नाइट की कीमत 3500 रुपये है। वहीं, फुलझड़ी 100 से 500 रुपये और चकरी 150 से 800 रुपये तक मिल रही है। जेडीए पार्किंग में दुकानदार आकाश ने बताया कि इस बार ग्रीन पटाखों की कई किस्में रखी गई हैं। बच्चों के लिए मोर और कार्टून के आकार वाले पटाखे भी रखे गए हैं। जेडीए पार्किंग में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहक करण ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए मोर और कार्टून डिजाइन वाले पटाखे खरीदे हैं। बाजार में इनकी अलग-अलग डिजाइन वाली रेंज के साथ बड़ों के लिए भी रोशनी और आवाज वाले पटाखे उपलब्ध हैं।शाम 5:44 से 6:04 बजे तक पूजन का शुभ समयज्योतिषाचार्य महंत रोहित शास्त्री के अनुसार, इस वर्ष त्रयोदशी तिथि छह नवंबर को सुबह 10:31 बजे शुरू होकर सात नवंबर को सुबह 10:49 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल होने के कारण धनतेरस का पर्व छह नवंबर को ही मनाया जाएगा।आज के दिन -पूजन का शुभ मुहूर्त : शाम 5:44 से 6:04 बजे तकप्रदोष काल : शाम 5:33 से रात 8:09 बजे तक।खरीदारी के शुभ समय : सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 बजे तक, दोपहर 1:05 से 2:29 बजे तक, दोपहर 2:45 से शाम 5:30 बजे तक और शाम 5:32 से 6:04 बजे तकसोना खरीदने से पहले हॉलमार्क जरूर देखेंदिवाली पर सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो उनकी चमक के साथ शुद्धता भी जरूर परखें। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने उपभोक्ताओं से आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क जांचने की अपील की है। बीआईएस के जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय की ओर से त्योहार के दौरान लोगों को गोल्ड हॉलमार्किंग के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि हॉलमार्क वाले गहने खरीदने से उन्हें सोने की शुद्धता की जानकारी मिलती है और वे ठगी से बच सकते हैं।