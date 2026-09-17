नए ठिकाने तलाश रहे रोहिंग्या: बठिंडी के जंगल से भी खदेड़ा, निगरानी बनी चुनौती; इन राज्यों का कर रहे रूख

नरवाल से हटाए जाने के बाद रोहिंग्या परिवार अब नए ठिकाने तलाश रहे हैं। करीब 10 से 12 परिवार बठिंडी के ऊपरी जंगल वाले इलाके तक पहुंच गए और वहां तंबू लगाकर बसने की कोशिश की। प्रशासन को इसकी भनक लगी तो पुलिस के साथ अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें वहां से खदेड़ा। एक ही बस्ती में रहने वाले परिवारों के अब अलग-अलग दिशाओं में जाने से सुरक्षा एजेंसियों के सामने उनकी आवाजाही पर नजर रखने की चुनौती बढ़ गई है।

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नरवाल बस्ती से कुछ परिवार जम्मू में किसी खाली सरकारी भूमि या नालों के किनारे रहने की फिराक में हैं। कुछ रोहिंग्या दूसरे राज्यों का रुख करने की बात कर रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में एक जगह रहने वाली आबादी कई हिस्सों में बंट सकती है। रोहिंग्या अपना सामान बेचकर पैसा जुटा रहे हैं ताकि जम्मू से बाहर निकल सकें।