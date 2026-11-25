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क्रासरएक ट्रक का मासिक पार्किंग किराया 13,500 रुपये तय करने पर रोष, रेलवे के खिलाफ नारेबाजीयात्रियों और आम लोगों को हुई भारी परेशानी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामलासंवाद न्यूज एजेंसीबाड़ी ब्राह्मणा। रेलवे स्टेशन पर ठेका कंपनी द्वारा पार्किंग पर्ची काटना शुरू करते ही बाड़ी ब्राह्मणा लोकल ट्रक यूनियन के सदस्य भड़क उठे। आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने स्टेशन के मुख्य मार्ग के बीचों-बीच धरना देकर यातायात ठप कर दिया। इससे ट्रेन पकड़ने आ रहे यात्रियों और आम राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया।मंगलवार को जैसे ही ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने पार्किंग पर्ची काटनी शुरू की, यूनियन सदस्य एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनियन का आरोप है कि भारी-भरकम शुल्क थोपकर उनकी रोजी-रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उधर, स्थिति को देखते हुए मौके पर एहतियातन पुलिस बल तैनात रखा गया है, हालांकि प्रशासन की ओर से विवाद सुलझाने के लिए अभी तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है।आरोप-प्रत्यारोप : दोनों पक्षों के तर्कयूनियन का पक्ष : रोजी-रोटी पर संकट):हम अपनी गाड़ियों को पार्किंग के दायरे में लाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। एक ट्रक का मासिक पार्किंग किराया 13,500 रुपये तय किया गया है, जिसे चुकाना हमारे सदस्यों के बस की बात नहीं है। रेलवे हमारी रोजी-रोटी बंद करने पर तुला है। - स्वर्ण सिंह, सेक्रेटरी (बाड़ी ब्राह्मणा लोकल ट्रक यूनियन)यूनियन सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जातीं, धरना-प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। रेलवे प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान निकालना चाहिए। - मोहन सिंह, अध्यक्ष (बाड़ी ब्राह्मणा लोकल ट्रक यूनियन)ठेका कंपनी का पक्ष : नियमों के तहत वसूलीहमारी कंपनी (रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने रेलवे से 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपये में यह टेंडर लिया है। हम रेलवे के तय मापदंडों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। यूनियन के आरोप निराधार हैं और सदस्य बिना किसी वैध मुद्दे के धरना दे रहे हैं। - राहुल, कर्मी, ठेका कंपनी, दिल्ली