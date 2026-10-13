J&K: जम्मू-कश्मीर को आरबीआई से मिलेगी 117 करोड़ की अतिरिक्त मदद! डब्ल्यूएमए सीमा 1,415 करोड़ करने की सिफारिश

आरबीआई की राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए पर गठित सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया है। हालांकि नई सीमा लागू करने के लिए आरबीआई की अंतिम मंजूरी बाकी है। समिति ने राज्यों की वित्तीय जरूरतों व आमदनी -खर्च की स्थिति की समीक्षा के बाद मदद की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है। समिति की अध्यक्षता कर्नाटक सरकार के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएसएन प्रसाद ने की।



समिति ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की कुल सीमा 61,008 करोड़ से 67,839 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। यह करीब 11.2 फीसदी की बढ़ोतरी है। जम्मू-कश्मीर के लिए प्रस्तावित बढ़ोतरी करीब नौ फीसदी है। समिति की सिफारिशों पर आरबीआई की अंतिम मंजूरी के बाद ही जम्मू-कश्मीर के लिए नई सीमा लागू हो सकेगी। सीमा बढ़ने से सरकार जरूरत पड़ने पर पहले के मुकाबले 117 करोड़ रुपये अधिक की अस्थायी मदद ले सकेगी। इससे सरकारी खजाने में अस्थायी कमी होने पर जरूरी भुगतान जारी रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, यह रकम अनुदान नहीं है। सरकार को इसे तय समय के भीतर लौटाना होता है।