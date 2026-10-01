Jammu News: राजोरी ने जीता अंडर-17 डिवीजन स्तरीय खो खो का खिताब
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:13 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:13 AM IST
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फाइनल में पुंछ को एक पारी और 10 अंकों से हराया, ऊधमपुर तीसरे स्थान पर
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। शानदार प्रदर्शन करते हुए राजोरी ने अंडर-17 इंटर-डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल खो खो चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबले में राजोरी की टीम ने पुंछ को एक पारी और 10 अंकों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की।
शुरुआत से लेकर मुकाबले के अंतिम क्षण तक राजोरी के खिलाड़ियों ने अनुशासन, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन टीम भावना का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और निरंतर तैयारी का परिणाम चैंपियनशिप खिताब के रूप में सामने आया। पुंछ उपविजेता रहा, जबकि ऊधमपुर ने तीसरा स्थान हासिल किया।
फाइनल मुकाबले में राजोरी की ओर से व्यक्तिगत स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अशोक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कार्तिक को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी निरंतरता ने राजोरी की सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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युवा सेवा एवं खेल निदेशालय ने युवा चैंपियनों को बधाई देते हुए उनकी मेहनत, खेल भावना और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। महानिदेशक युवा सेवा एवं खेल अनुराधा गुप्ता ने राजोरी की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश में विकसित हो रही युवा खेल प्रतिभाओं और खेल क्षमता का उत्साहजनक उदाहरण बताया।
जिला अधिकारी वली मोहम्मद ने राजोरी टीम को शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयास, केंद्रित तैयारी और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि ने जिले का गौरव बढ़ाया है और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। शानदार प्रदर्शन करते हुए राजोरी ने अंडर-17 इंटर-डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल खो खो चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबले में राजोरी की टीम ने पुंछ को एक पारी और 10 अंकों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की।
शुरुआत से लेकर मुकाबले के अंतिम क्षण तक राजोरी के खिलाड़ियों ने अनुशासन, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन टीम भावना का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और निरंतर तैयारी का परिणाम चैंपियनशिप खिताब के रूप में सामने आया। पुंछ उपविजेता रहा, जबकि ऊधमपुर ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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फाइनल मुकाबले में राजोरी की ओर से व्यक्तिगत स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अशोक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कार्तिक को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी निरंतरता ने राजोरी की सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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युवा सेवा एवं खेल निदेशालय ने युवा चैंपियनों को बधाई देते हुए उनकी मेहनत, खेल भावना और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। महानिदेशक युवा सेवा एवं खेल अनुराधा गुप्ता ने राजोरी की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश में विकसित हो रही युवा खेल प्रतिभाओं और खेल क्षमता का उत्साहजनक उदाहरण बताया।
जिला अधिकारी वली मोहम्मद ने राजोरी टीम को शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयास, केंद्रित तैयारी और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि ने जिले का गौरव बढ़ाया है और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है।