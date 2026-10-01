Jammu News: सड़क हादसे में युवक की मौत होने पर फूटा गुस्सा, हाईवे किया जाम

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तनावपूर्ण स्थिति होने पर एसएसपी मौके पर पहुंचे, उचित मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर शांतक्रासरपरिजन बोले-युवक की मौत केवल दुर्घटना नहीं, संबंधित एजेंसियों की लापरवाही का परिणाममृतक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद पीछे से आए वाहन की चपेट में आने से हुई थी मौतसंवाद न्यूज एजेंसीसांबा। जिले के दियानी क्षेत्र में 35 वर्षीय चेतन कुमार की सड़क हादसे में मौत होने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिवार के साथ ग्रामीणों ने उचित मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग को लेकर जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जतवाल में प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बाद में एसएसपी ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन देकर शांत किया।मृतक के परिजनों के अनुसार सड़क की खराब स्थिति के कारण हुई युवक की मौत को केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि संबंधित एजेंसियों की लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित सड़क पिछले लगभग तीन वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है और कई बार शिकायतों के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं कराई गई।उन्होंने कहा कि मृतक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद पीछे से आए वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत कर दी जाती तो यह हादसा नहीं होता।उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय की जाए और सड़क सुरक्षा संबंधी सभी खामियों को तत्काल दूर किया जाए।मौके पर पुलिस के एसएसपी अनुज कुमार व प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम कंवलजीत सिंह वाली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के उचित मुआवजा, न्याय और आर्थिक सहायता की मांग रखी। एसएसपी और एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई और मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जाम हटा दिया और यातायात बहाल हो गया।पांच माह की मासूम की जिम्मेदारी कौन उठाएगाइस दौरान लोगों ने कहा कि मृतक चेतन कुमार अपने पीछे पांच महीने की मासूम बेटी और परिवार छोड़ गया है, जिसकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा। हालांकि मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि न्याय और उचित मुआवजा चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे दोबारा जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।