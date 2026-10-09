जम्मू-कश्मीर: रिटायर्ड कर्मी को ओजीडब्ल्यू बताकर जेल में रखा, बिना ठोस आधार आतंकी मददगार बताया, पुलिस को फटकार

किस संगठन से जुड़ाव, डोजियर में उल्लेख ही नहीं

कोर्ट ने पाया कि डोजियर में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि रोमालू राम को किस विशेष आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोर्ट ने डोजियर में शामिल सामग्री की भी जांच की और पाया कि उसमें दर्ज कुछ बातें किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित नकल प्रतीत होती हैं जिन्हें आधार बिना याचिकाकर्ता से जोड़ दिया गया। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में जम्मू जिला जेल के अधीक्षक को रोमालू राम को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए।



राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था में अंतर नहीं किया

हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी ने राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के बीच आवश्यक अंतर को नहीं समझा। कोर्ट के अनुसार, हिरासत का आदेश देते समय राज्य की सुरक्षा से संबंधित आधारों को सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों के साथ गलत तरीके से मिलाया गया।



सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया पर भी सवाल

हाईकोर्ट ने हिरासत को मंजूरी देने के दौरान सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री में हिरासत की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए ठोस तथ्यात्मक आधार नहीं था। पीठ ने हिरासत को कानूनन दुर्भावनापूर्ण और अस्थिर माना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का आदेश दिया।