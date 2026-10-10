फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   political news

Jammu News: राजीव गांधी अस्पताल में प्रतिमा और सुंदरबनी में सड़क बहाली का मुद्दा उठा

Sat, 10 Oct 2026 03:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
political news
- कांग्रेस नेता रमण भल्ला और रविंदर शर्मा ने उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। गांधीनगर के गंग्याल स्थित राजीव गांधी अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने सुंदरबनी में स्वामीजी आश्रम से डोबा-लम्मन तक क्षतिग्रस्त सड़क को यातायात के लिए जल्द बहाल करने की मांग की। स्वामी विश्वात्मानंद आश्रम और आसपास के क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को सड़क बहाली का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। माैके पर कांग्रेस नेता जतिन वशिष्ठ भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed