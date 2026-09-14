Jammu News: भाजपा के सेवा संकल्प अभियान का शेड्यूल जारी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:43 AM IST
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जम्मू। भाजपा ने 17 सितंबर से 17 अक्तूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन से लगातार एक महीने तक चलाया जाएगा। अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर जनसेवा, स्वच्छता, विकास व जनकल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि इस महीने में अभियान का प्रमुख विषय आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत, सरकार आपके द्वार, स्वच्छता अभियान, सेवा मेरा योगदान, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा सेतु अभियान, राष्ट्रीय इनोवेशन एवं डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा, जनकल्याण एवं विकास गतिविधियां, नमो सेवा गाथा और कहानी बदलाव की होगी। इसके लिए जिला महामंत्री सुनीत रैना, रवि कांत, जिला उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जिला ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अरुण सेठी और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ध्रुव सेठी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ब्यूरो
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