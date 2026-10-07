जम्मू-कश्मीर: आतंकी साजिश के इनपुट के बीच राजोरी पहुंचे उत्तरी कमान के कमांडर, सुरक्षा का लिया जायजा

मुठभेड़ में मूसा की मौत के बाद आतंकी रच रहे षड्यंत्र, सुरक्षाबलों ने बढ़ाई चौकसी

दक्षिण कश्मीर के यूसमर्ग में 29 सितंबर को मुठभेड़ में लश्कर-ए-ताइबा के टॉप कमांडर सुलेमान शाह उर्फ फौजी मूसा की मौत के बाद बौखलाए आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। आतंकी मूसा की मौत का बदला लेने के लिए सुरक्षा प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, वीआईपी, प्रवासी मजदूरों और भीड़भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं।



इस खुफिया इनपुट के बाद प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस को जमीन पर ज्यादा सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। मूसा की मौत के बाद प्रदेश में लश्कर-ए-ताइबा बिना कमांडर के माना जा रहा है। मूसा 2022 में घुसपैठ कर घाटी में घुसा था। इसके बाद से अपने नेटवर्क को लगातार सक्रिय करने में जुटा था।



वह जम्मू और कश्मीर संभाग के पीर पंजाल में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा था। मूसा की मौत के बाद से ही राजोरी और उधमपुर जिले में संदिग्ध देखे गए हैं। इस बीच मिले खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता की गई है। शहरों और संवेदनशील इलाकों में मोबाइल सरप्राइज चेकिंग शुरू की गई है। सड़कों पर वाहनों की जांच के साथ रात की गश्त बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए नाकों पर भी सतर्कता बरती जा रही है।



आतंकियों की गतिविधियों पर नजर

जम्मू-कश्मीर में सक्रिय करीब 35 से 40 विदेशी आतंकियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का फोकस घुसपैठ की कोशिशों के साथ सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने और किसी संभावित हमले को अंजाम तक पहुंचने से पहले रोकने पर है।