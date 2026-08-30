Jammu: जम्मू के प्रवासी शिविरों में बदलेगी तस्वीर, पांच हजार फ्लैटों के कायाकल्प पर 82.45 करोड़ मंजूर

टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में

यह जानकारी राहत एवं पुनर्वास (प्रवासी) आयुक्त अरविंद करवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। बैठक में शिविरों के बुनियादी ढांचे, आवश्यक सेवाओं और मौजूदा वित्त वर्ष में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) के अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़े कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।



सड़क, पार्क और अन्य सुविधाओं पर भी जोर

बैठक में शिविरों की आंतरिक सड़कों और गलियों, पार्कों तथा अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तैयार की जा रही परियोजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रवासी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और जगती उप-जिला अस्पताल के कायाकल्प की योजना पर भी विचार किया गया।



पानी और बिजली की व्यवस्था होगी मजबूत

शिविरों में सुरक्षित पेयजल और बिजली आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में पानी की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पानी की कमी को देखते हुए जरूरत के अनुसार पर्याप्त टैंकर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर काम किया जा रहा है।